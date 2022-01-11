Бизнес Казани на продажу: кофейня в Старо-Татарской слободе, медклиника со скидкой в миллион и детсад
В новом году некоторые казанские бизнесмены решили избавиться от своего старого бизнеса — не прошло и двух недель с начала 2022-го, а предприниматели уже выставили на продажу кафе, бары, кальянные и медицинские центры. Отдать свой бизнес они готовы вместе с клиентской базой, мебелью, оборудованием и инвентарем. Цены тоже готовы обсуждать — некоторые не против поторговаться. Подробнее о том, каким уже готовым бизнесом могут обзавестись казанцы, — в обзоре «Реального времени».
Кафе пошли на продажу после новогодних «ковидных» послаблений
Новогодние выходные для заведений общепита Казани прошли с «ковидными» послаблениями — с 20 декабря 2021 года и по 10 января 2022 года они с разрешения властей Татарстана могли работать с 6.00 до 1.00. В новогоднюю ночь праздник и вовсе продлился до 3 часов ночи. В целом владельцы кафе и ресторанов положительно оценили такой «подарок» — в некоторых заведениях поток гостей в январские каникулы увеличился на 50%, в ряде баров трафик на 80% обеспечили туристы.
То ли не всем казанским заведениям общепита удалось в новогодние выходные получить хорошую прибыль, то ли некоторые их владельцы просто устали вести бизнес, но с начала года на продажу в столице Татарстана выставили как минимум шесть кафе, ресторанов, столовых и баров.
«Кунак» на Марджани
В Старо-Татарской слободе продают кафе «Кунак», открывшееся летом 2021-го. Оценили его в 3,75 млн рублей. В эту сумму включены контакты с контрагентами, уже оплаченные рекламные контракты, калькуляция и карты меню напитков и кухни, а также скрипты обучения персонала.
Как заверяет автор объявления, для ведения бизнеса все готово — ремонт от мая прошлого года, разработанное меню с едой и напитками, новое и современное оборудование.
— Кофейня открывалась вместе с гостиницей, однако на данный момент компания заинтересована в развитии другого направления, — указывает собственник причину продажи. Все финансовые показатели потенциальным покупателям кофейни он готов озвучить при встрече.
Почти за 4 миллиона новому владельцу заведения достанутся 80 «квадратов», на которых располагаются два зала для гостей и два санузла. Летом столы для клиентов можно будет разместить на веранде площадью в 100 кв. метров. У кофейни есть своя парковка со шлагбаумом и системы видеонаблюдения и пожарной охраны.
Кофейня располагается в арендованном помещении. Как уверяет ее владелец, все условия договора для нового собственника останутся неизменными. Платить за аренду придется 100 тысяч рублей в месяц.
Кафе-бар IQ
На продажу выставили кафе-бар IQ на главной пешеходной улице Казани. Причины продажи собственник заведения, которое работает вот уже 12 лет, не указывает.
Оценили кафе-бар IQ почти в 3,5 миллиона рублей, притом что только стоимость ресторанного профессионального оборудования составляет 1,5 миллиона. В эту сумму входят алкогольная лицензия, собственный сайт и instagram-аккаунт, договоры с поставщиками, номер телефона, обеспечительный платеж и предоплата следующего за отчетным месяца аренды на сумму 520 тысяч рублей. С новым владельцем готов работать коллектив из 15 человек.
Средние обороты заведения в месяц слегка превышают 1,8 миллиона рублей. Если верить объявлению, ежемесячно его работа приносит 200 тысяч рублей при среднем чеке в 120 рублей. Средние общие расходы кафе-бара в месяц составляют 1,6 миллиона рублей.
Судя по объявлению, бар размещается в арендуемом помещении. Обходится аренда 160 «квадратов» в 260 тысяч рублей.
Poke Lounge Ohana
Продается в центре Казани и кафе Poke Lounge Ohana — на ул. Островского, 37/5. Готовый бизнес собственник оценил в 3,8 миллиона рублей.
Чуть меньше чем за 4 миллиона покупателю достанется мебель, инвентарь и оборудование в зале и на кухне. В комплект входят и instagram-аккаунт, и базы клиентов и поставщиков кафе. Как уверяет автор объявления, вести бизнес и принимать клиентов новый владелец может уже с первого дня покупки.
Заведение, занимающее 99 «квадратов», продается по причине переезда собственника из Казани. Вероятно, из-за того, что ему необходимо уехать и хочется как можно скорее продать кафе, он готов торговаться.
Кальянная в Ново-Савиновском районе
Продать решили и кальянную в Ново-Савиновском районе Казани. Точный адрес в объявлении не указан.
Оценили заведение в 2,5 миллиона рублей. В эту сумму входит право аренды, стоимость которой, к слову, собственник кальянной не указал. Не придется новому владельцу тратиться и на мебель, кухонное и кассовое оборудование, расходные материалы, бытовую технику и т.д. — все это идет в комплекте.
Причины продажи, как и базовые финансовые показатели работы кальянной, собственник не указал. Как он уверяет в объявлении, новому владельцу он вместе с бизнесом передаст и клиентскую базу.
Клиника со скидкой в миллион и зуботехническая лаборатория
Продаются в Казани и медицинские центры. Так, например, на улице Адоратского выставили на продажу действующую многопрофильную клинику, название которой автор объявления не указывает. Все подробности заинтересовавшимся в приобретении он готов раскрыть.
Многопрофильная клиника продается со скидкой — цена снижена на миллион рублей. Сейчас она оценивается в 3,5 миллиона, хотя первоначально собственник оценил ее в 4,5 миллиона. Причина скачка цен, как и продажи в целом, не указана.
Новому владельцу за 3,5 миллиона достанется в комплекте с бизнесом и база постоянных клиентов, вся необходимая разрешительная документация и бессрочная медицинская лицензия. Бонусом идет большая парковка для пациентов клиники. Клиника арендует для себя помещение. В какую сумму это обходится — не указано. Собственник заверяет, что заключен долгосрочный договор аренды.
В Советском районе Казани за 2,5 миллиона рублей можно приобрести зуботехническую лабораторию, которая занимается производством стоматологических изделий из металлокерамики, керамики, бюгельных протезов, нейлоновых и акриловых съемных протезов. Она занимает 83 «квадрата» в арендованном помещении.
Открылась она меньше года назад — в марте 2021-го, и, как уверяет автор объявления, с самого первого дня получает прибыль. Среднемесячная выручка лаборатории по результатам трех-четырех месяцев сотрудничества с 11 контрагентами составляет почти 220 тысяч рублей. В перспективе есть шансы увеличить ее до 1,5—2 миллионов рублей в месяц.
Причины продажи совершенно нового стоматологического бизнеса владелец лаборатории не указывает. Сейчас там задействованы три сотрудника, которые готовы продолжить работу и после смены собственника бизнеса.
Детский сад за 2 миллиона
В Советском районе казанцы могут купить и частный детский садик, расположенный в коттедже на огороженной территории. Конкретный адрес владелец не указывает, известно лишь, что учреждение для дошколят находится в «густонаселенном районе Казани современной жилой застройки». Для родителей предоставляется возможность оставить машину на парковке.
Оценили трехэтажный детский сад в 2 миллиона. За эту сумму новый собственник получит не только имущество в составе бизнеса, но и два месяца консультаций от действующего владельца, методические материалы, поминутно расписанные 80 конспектов комплексных развивающих занятий с детьми от 1 года до 3 лет, сценарии детских праздников и т.д.
Как заверяет продавец, средняя загрузка детского сада за последний квартал составила 86%. Там функционируют три группы полного дня на 36 детей.
Шестилетний салон красоты почти за 3 миллиона
На проспекте Альберта Камалеева, 34а есть возможность приобрести салон красоты MalinaNail. Готовый бизнес, которому в июне 2022 года исполнится семь лет, собственник оценил в 2,8 миллиона рублей.
— За 6 лет работы устала. Хочет попробовать что-то новое. Больше нравится запускать с нуля проекты, а развивать — не зажигает, — объяснила причину продажи собственница MalinaNail. По ее словам, салон красоты отлично подойдет покупателю, решившему заняться бизнесом впервые — приобрести предлагается уже «готовое и настроенное».
Средняя чистая прибыль салона красоты в месяц оценивается почти в 106 тысяч рублей при среднем чеке, достигающем почти 1,7 тыс. рублей. Кроме того, как уверяет продавец, есть возможность получать дополнительную прибыль — сдавать в аренду места для мастеров.
К слову, сам салон красоты размещается в арендованном помещении. Месяц аренды обходится почти в 89 тысяч рублей. Отдельно необходимо оплачивать коммуналку.
При условии, что новый собственник не уменьшит зарплату, ему не придется искать новых сотрудников, уверят владелица салона красоты. Все действующие сотрудники готовы продолжить здесь работу.
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