Бизнес Казани на продажу: кофейня в Старо-Татарской слободе, медклиника со скидкой в миллион и детсад

В новом году некоторые казанские бизнесмены решили избавиться от своего старого бизнеса — не прошло и двух недель с начала 2022-го, а предприниматели уже выставили на продажу кафе, бары, кальянные и медицинские центры. Отдать свой бизнес они готовы вместе с клиентской базой, мебелью, оборудованием и инвентарем. Цены тоже готовы обсуждать — некоторые не против поторговаться. Подробнее о том, каким уже готовым бизнесом могут обзавестись казанцы, — в обзоре «Реального времени».



Кафе пошли на продажу после новогодних «ковидных» послаблений

Новогодние выходные для заведений общепита Казани прошли с «ковидными» послаблениями — с 20 декабря 2021 года и по 10 января 2022 года они с разрешения властей Татарстана могли работать с 6.00 до 1.00. В новогоднюю ночь праздник и вовсе продлился до 3 часов ночи. В целом владельцы кафе и ресторанов положительно оценили такой «подарок» — в некоторых заведениях поток гостей в январские каникулы увеличился на 50%, в ряде баров трафик на 80% обеспечили туристы.

То ли не всем казанским заведениям общепита удалось в новогодние выходные получить хорошую прибыль, то ли некоторые их владельцы просто устали вести бизнес, но с начала года на продажу в столице Татарстана выставили как минимум шесть кафе, ресторанов, столовых и баров.

«Кунак» на Марджани



В Старо-Татарской слободе продают кафе «Кунак», открывшееся летом 2021-го. Оценили его в 3,75 млн рублей. В эту сумму включены контакты с контрагентами, уже оплаченные рекламные контракты, калькуляция и карты меню напитков и кухни, а также скрипты обучения персонала.

Как заверяет автор объявления, для ведения бизнеса все готово — ремонт от мая прошлого года, разработанное меню с едой и напитками, новое и современное оборудование.

— Кофейня открывалась вместе с гостиницей, однако на данный момент компания заинтересована в развитии другого направления, — указывает собственник причину продажи. Все финансовые показатели потенциальным покупателям кофейни он готов озвучить при встрече.

Почти за 4 миллиона новому владельцу заведения достанутся 80 «квадратов», на которых располагаются два зала для гостей и два санузла. Летом столы для клиентов можно будет разместить на веранде площадью в 100 кв. метров. У кофейни есть своя парковка со шлагбаумом и системы видеонаблюдения и пожарной охраны.

Кофейня располагается в арендованном помещении. Как уверяет ее владелец, все условия договора для нового собственника останутся неизменными. Платить за аренду придется 100 тысяч рублей в месяц.

Кафе-бар IQ



На продажу выставили кафе-бар IQ на главной пешеходной улице Казани. Причины продажи собственник заведения, которое работает вот уже 12 лет, не указывает.

Фото: tripadvisor.ru

Оценили кафе-бар IQ почти в 3,5 миллиона рублей, притом что только стоимость ресторанного профессионального оборудования составляет 1,5 миллиона. В эту сумму входят алкогольная лицензия, собственный сайт и instagram-аккаунт, договоры с поставщиками, номер телефона, обеспечительный платеж и предоплата следующего за отчетным месяца аренды на сумму 520 тысяч рублей. С новым владельцем готов работать коллектив из 15 человек.

Средние обороты заведения в месяц слегка превышают 1,8 миллиона рублей. Если верить объявлению, ежемесячно его работа приносит 200 тысяч рублей при среднем чеке в 120 рублей. Средние общие расходы кафе-бара в месяц составляют 1,6 миллиона рублей.

Судя по объявлению, бар размещается в арендуемом помещении. Обходится аренда 160 «квадратов» в 260 тысяч рублей.

Poke Lounge Ohana



Продается в центре Казани и кафе Poke Lounge Ohana — на ул. Островского, 37/5. Готовый бизнес собственник оценил в 3,8 миллиона рублей.

Фото: 2gis.ru

Чуть меньше чем за 4 миллиона покупателю достанется мебель, инвентарь и оборудование в зале и на кухне. В комплект входят и instagram-аккаунт, и базы клиентов и поставщиков кафе. Как уверяет автор объявления, вести бизнес и принимать клиентов новый владелец может уже с первого дня покупки.

Заведение, занимающее 99 «квадратов», продается по причине переезда собственника из Казани. Вероятно, из-за того, что ему необходимо уехать и хочется как можно скорее продать кафе, он готов торговаться.

Кальянная в Ново-Савиновском районе



Продать решили и кальянную в Ново-Савиновском районе Казани. Точный адрес в объявлении не указан.

Оценили заведение в 2,5 миллиона рублей. В эту сумму входит право аренды, стоимость которой, к слову, собственник кальянной не указал. Не придется новому владельцу тратиться и на мебель, кухонное и кассовое оборудование, расходные материалы, бытовую технику и т.д. — все это идет в комплекте.

Причины продажи, как и базовые финансовые показатели работы кальянной, собственник не указал. Как он уверяет в объявлении, новому владельцу он вместе с бизнесом передаст и клиентскую базу.

Клиника со скидкой в миллион и зуботехническая лаборатория

Продаются в Казани и медицинские центры. Так, например, на улице Адоратского выставили на продажу действующую многопрофильную клинику, название которой автор объявления не указывает. Все подробности заинтересовавшимся в приобретении он готов раскрыть.

Многопрофильная клиника продается со скидкой — цена снижена на миллион рублей. Сейчас она оценивается в 3,5 миллиона, хотя первоначально собственник оценил ее в 4,5 миллиона. Причина скачка цен, как и продажи в целом, не указана.

Новому владельцу за 3,5 миллиона достанется в комплекте с бизнесом и база постоянных клиентов, вся необходимая разрешительная документация и бессрочная медицинская лицензия. Бонусом идет большая парковка для пациентов клиники. Клиника арендует для себя помещение. В какую сумму это обходится — не указано. Собственник заверяет, что заключен долгосрочный договор аренды.

Фото: m24.ru

В Советском районе Казани за 2,5 миллиона рублей можно приобрести зуботехническую лабораторию, которая занимается производством стоматологических изделий из металлокерамики, керамики, бюгельных протезов, нейлоновых и акриловых съемных протезов. Она занимает 83 «квадрата» в арендованном помещении.

Открылась она меньше года назад — в марте 2021-го, и, как уверяет автор объявления, с самого первого дня получает прибыль. Среднемесячная выручка лаборатории по результатам трех-четырех месяцев сотрудничества с 11 контрагентами составляет почти 220 тысяч рублей. В перспективе есть шансы увеличить ее до 1,5—2 миллионов рублей в месяц.

Причины продажи совершенно нового стоматологического бизнеса владелец лаборатории не указывает. Сейчас там задействованы три сотрудника, которые готовы продолжить работу и после смены собственника бизнеса.

Детский сад за 2 миллиона

В Советском районе казанцы могут купить и частный детский садик, расположенный в коттедже на огороженной территории. Конкретный адрес владелец не указывает, известно лишь, что учреждение для дошколят находится в «густонаселенном районе Казани современной жилой застройки». Для родителей предоставляется возможность оставить машину на парковке.

Оценили трехэтажный детский сад в 2 миллиона. За эту сумму новый собственник получит не только имущество в составе бизнеса, но и два месяца консультаций от действующего владельца, методические материалы, поминутно расписанные 80 конспектов комплексных развивающих занятий с детьми от 1 года до 3 лет, сценарии детских праздников и т.д.

Как заверяет продавец, средняя загрузка детского сада за последний квартал составила 86%. Там функционируют три группы полного дня на 36 детей.

Фото: бизнесидея.рф

Шестилетний салон красоты почти за 3 миллиона

На проспекте Альберта Камалеева, 34а есть возможность приобрести салон красоты MalinaNail. Готовый бизнес, которому в июне 2022 года исполнится семь лет, собственник оценил в 2,8 миллиона рублей.

— За 6 лет работы устала. Хочет попробовать что-то новое. Больше нравится запускать с нуля проекты, а развивать — не зажигает, — объяснила причину продажи собственница MalinaNail. По ее словам, салон красоты отлично подойдет покупателю, решившему заняться бизнесом впервые — приобрести предлагается уже «готовое и настроенное».

Средняя чистая прибыль салона красоты в месяц оценивается почти в 106 тысяч рублей при среднем чеке, достигающем почти 1,7 тыс. рублей. Кроме того, как уверяет продавец, есть возможность получать дополнительную прибыль — сдавать в аренду места для мастеров.

К слову, сам салон красоты размещается в арендованном помещении. Месяц аренды обходится почти в 89 тысяч рублей. Отдельно необходимо оплачивать коммуналку.

Фото: yandex.ru/maps

При условии, что новый собственник не уменьшит зарплату, ему не придется искать новых сотрудников, уверят владелица салона красоты. Все действующие сотрудники готовы продолжить здесь работу.



Татьяна Демина