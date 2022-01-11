В Казани и Челнах новогодние елки станут витаминными добавками и подстилкой животным

В Челнах Поволжская экологическая компания начала принимать на переработку ели — хвойные деревья остаются в большом количестве поле новогодних праздников, сообщают «Челнинские известия».



За ненадобностью жители оставляют их у подъездов. В этом случае дерево просто пропадает. Теперь же ветви и кора ели могут стать витаминной добавкой, а измельченные в щепу стволы — подстилкой животным. Деревья также могут использовать в качестве топлива.

Желающие могут принести хвойное дерево и оставить в специальном контейнере. Их принимают круглосуточно до 31 января 2022 года. В Набережных Челнах деревья принимают по адресу Автосборочный проезд, 29/63.

Поволжская экологическая компания будет принимать елки и в Казани, пункты приема деревьев будут работать до 31 января по адресам ул. А. Кутуя, 160 и пр. Победы,141. На улице А. Кутуя сложить елки следует в специальный контейнер возле офиса компании, по адресу пр. Победы контейнер установлен на территории зимнего бульвара ТЦ «Мега». Перед сдачей в пункт приема деревья необходимо очистить от различных украшений, мишуры.

Фото: pixabay.com

Остаются на улице не только использованные ели, но и нераспроданные. Так, в январе в Набережных Челнах жители возмущались «кладбищем» елок возле рынка «Фонтан».

Маргарита Головатенко