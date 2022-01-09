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В Челнах нераспроданные живые ели бросили в сугробах

16:09, 09.01.2022
В Челнах нераспроданные живые ели бросили в сугробах
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах жители возмутились нераспроданными елями, которые оставили в снегу. Видео появилось в социальных сетях.

По данным пользователей, «кладбище» елок появилось возле рынка «Фонтан». Жители города возмутились тем, что непроданные деревья не утилизировали, а просто оставили в снегу.

Перед Новым годом эксперты КФУ рассказывали, как выбрать живую или искусственную ель для украшения дома.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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