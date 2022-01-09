В Челнах нераспроданные живые ели бросили в сугробах

В Набережных Челнах жители возмутились нераспроданными елями, которые оставили в снегу. Видео появилось в социальных сетях.

По данным пользователей, «кладбище» елок появилось возле рынка «Фонтан». Жители города возмутились тем, что непроданные деревья не утилизировали, а просто оставили в снегу.

Перед Новым годом эксперты КФУ рассказывали, как выбрать живую или искусственную ель для украшения дома.

