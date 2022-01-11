Экономист оценил возможность введения продуктовых карточек в России

Рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость ввода продуктовых карточек для малообеспеченных групп населения, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.



По его словам, правительство при продолжительном росте цен на продукты будет вынуждено либо «начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», сообщает «РИА Новости».

По его словам, такая практика применяется во многих странах, в том числе в США: «<…> там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор».

Фото: realnoevremya.ru

Одним из главных итогов года в российской экономике стало стремительное ускорение инфляции. Впервые с начала 2014-го продовольственная инфляция (на отдельные виды продуктов) достигла двузначной цифры. В результате общая инфляция в стране, по официальным данным, к концу декабря достигла 8,26% (при целевом значении около 4%). Эксперты в беседе с «Реальным временем» охарактеризовали ситуацию с курсом рубля и нефтяной рынок.

Маргарита Головатенко