В России впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет

Фото: Максим Платонов

В России средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата и специалитета очной формы в 2021 году снизился на 0,5 и составил 70,3. Такое снижение зафиксировано впервые за 10 лет.



Подобная тенденция объясняется тем, что в прошлом году Минобрнауки выделило больше бюджетных мест региональным вузам. Тем не менее это не затронуло платные места.



Фото: Максим Платонов

Кроме того, в период пандемии коронавируса слабые учебные заведения продолжили покидать рынок. Вузы, которые принимают более 300 человек, серьезных изменений не испытали, передает РБК.

В прошлом месяце Рособрнадзор объявил сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году. Так, ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля, а ОГЭ — с 21 апреля по 2 июля.

Также в декабре в ведомстве предложили сделать портфолио выпускников школ альтернативой ЕГЭ. Такую инициативу не поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, это может создать неравные шансы для поступления детей в вузы.

Диана Жиленкова