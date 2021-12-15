Рособрнадзор назвал сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году
В 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что расписание ОГЭ будет выглядеть следующим образом:
- 20 и 21 мая — иностранные языки;
- 24 мая — математика;
- 27 мая — обществознание;
- 1 июня — история, физика, биология, химия;
- 7 июня — биология, информатика, география, химия;
- 10 июня — литература, физика, информатика, география;
- 15 июня — русский язык.
Расписание ЕГЭ будет выглядеть так:
- 26 мая — география, литература, химия;
- 30 и 31 мая — русский язык;
- 2 июня — математика профильного уровня;
- 3 июня — математика базового уровня;
- 6 июня — история, физика;
- 9 июня — обществознание;
- 14 июня — иностранные языки;
- 16 и 17 июня — раздел «Говорение» иностранных языков;
- 20 и 21 июня — информатика.
Досрочный период проведения ОГЭ будет проходить с 21 апреля по 17 мая. Также запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября.
В пресс-службе Рособрнадзора вчера сообщили, что планируют провести ЕГЭ в следующем году в «доковидном» формате.
Около 16 тысяч татарстанских выпускников уже написали итоговое сочинение, которое является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.
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