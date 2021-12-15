Рособрнадзор назвал сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году

В 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что расписание ОГЭ будет выглядеть следующим образом:

20 и 21 мая — иностранные языки;

24 мая — математика;

27 мая — обществознание;

1 июня — история, физика, биология, химия;

7 июня — биология, информатика, география, химия;

10 июня — литература, физика, информатика, география;

15 июня — русский язык.

Расписание ЕГЭ будет выглядеть так:

26 мая — география, литература, химия;

30 и 31 мая — русский язык;

2 июня — математика профильного уровня;

3 июня — математика базового уровня;

6 июня — история, физика;

9 июня — обществознание;

14 июня — иностранные языки;

16 и 17 июня — раздел «Говорение» иностранных языков;

20 и 21 июня — информатика.

Фото: Максим Платонов (архив)

Досрочный период проведения ОГЭ будет проходить с 21 апреля по 17 мая. Также запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября.

В пресс-службе Рособрнадзора вчера сообщили, что планируют провести ЕГЭ в следующем году в «доковидном» формате.

Около 16 тысяч татарстанских выпускников уже написали итоговое сочинение, которое является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.



Татьяна Леухина