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Рособрнадзор назвал сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году

23:33, 15.12.2021
Рособрнадзор назвал сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году
Фото: realnoevremya.ru

В 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что расписание ОГЭ будет выглядеть следующим образом:

  • 20 и 21 мая — иностранные языки;
  • 24 мая — математика;
  • 27 мая — обществознание;
  • 1 июня — история, физика, биология, химия;
  • 7 июня — биология, информатика, география, химия;
  • 10 июня — литература, физика, информатика, география;
  • 15 июня — русский язык.

Расписание ЕГЭ будет выглядеть так:

  • 26 мая — география, литература, химия;
  • 30 и 31 мая — русский язык;
  • 2 июня — математика профильного уровня;
  • 3 июня — математика базового уровня;
  • 6 июня — история, физика;
  • 9 июня — обществознание;
  • 14 июня — иностранные языки;
  • 16 и 17 июня — раздел «Говорение» иностранных языков;
  • 20 и 21 июня — информатика.
Фото: Максим Платонов (архив)

Досрочный период проведения ОГЭ будет проходить с 21 апреля по 17 мая. Также запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября.

В пресс-службе Рособрнадзора вчера сообщили, что планируют провести ЕГЭ в следующем году в «доковидном» формате.

Около 16 тысяч татарстанских выпускников уже написали итоговое сочинение, которое является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Татьяна Леухина
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