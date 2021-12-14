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В Рособрнадзоре предложили сделать портфолио выпускников школ альтернативой ЕГЭ

15:13, 14.12.2021
В Рособрнадзоре предложили сделать портфолио выпускников школ альтернативой ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что портфолио выпускников школ при поступлении в вузы может стать альтернативой ЕГЭ. Этой информацией он поделился в интервью «Российской газете».

По словам Музаева, школьники начиная уже с шестого класса будут собирать свидетельства о своих достижениях и копить баллы за волонтерство, занятия спортом и творчеством. Это в дальнейшем даст им право на поступление в вузы. Чиновник отметил, что пока в формировании портфолио заинтересованы только ученики девятых-одиннадцатых классов.

Музаев добавил, что подобную идею уже прорабатывают в ведомстве и расценивают как перспективную.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре глава Следкома России Александр Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ и возродить советскую систему образования. В Рособрнадзоре прокомментировали его слова, сообщив, что ждут конкретных предложений.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование

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