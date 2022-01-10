В Альметьевске полностью дали отопление в жилые дома после аварии

В Альметьевске восстановили теплоснабжение в домах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В 20:00 отопление дали в полном объеме. Сегодня вечером там произошло аварийное отключение теплоснабжения из-за порыва теплопровода. Без тепла остались 325 человек. Авария затронула шесть многоквартирных домов и одну школу.

Фото: pixabay.com

Сначала отопление дали в три жилых дома по улице Джалиля и в учебном заведении.

Татьяна Леухина