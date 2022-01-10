В Альметьевске тепло подали в три жилых дома после аварии на трубопроводе

Сейчас в Альметьевске подали тепло в три многоквартирных жилых дома и в школу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Отопление появилось в домах 35, 37 и 39 по ул. Джалиля. Сейчас без теплоснабжения остаются три многоквартирных дома с общим количеством населения 163 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вечером в Альметьевске произошло аварийное отключение теплоснабжения из-за порыва теплопровода. Без тепла остались 325 человек.

Татьяна Леухина