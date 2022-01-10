В Казани на месяц ограничат движение по улице Сахарова из-за строительства метро

В Казани с 11 января ограничат движение по дороге по улице Сахарова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Движение закроют возле здания №1а по улице Сахарова и дома №39 по улице Закиева. Ограничение будет действовать до 18 февраля. Это связано с работами по выносу сетей водопровода из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце декабря в Казани продлили ограничение движения по улице Баумана в связи с реставрацией здания. Участок закрыли для пешеходов до конца июля 2022 года.



Татьяна Леухина