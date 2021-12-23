В Казани продлили ограничение движения по улице Баумана до июля 2022 года

В Казани продлили ограничение движения по улице Баумана в связи с реставрацией здания. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Для пешеходов недоступен участок возле дома №86 — здесь проходит реставрация фасада объекта культурного наследия. Ограничения продлили до 31 июля 2022 года.

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Впервые движение на этом участке закрыли в июле 2021 года.

Сегодня стало известно об ограничении движения по улице Маяковского. Это связано с работами на газопроводе низкого давления.