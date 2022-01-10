В Альметьевске госпитализировали женщину из-за отравления угарным газом в бане

В Альметьевске женщина отравилась угарным газом в бане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем. Пострадавшую 1965 года рождения с предварительным диагнозом «отравление угарным газом» в бессознательном состоянии госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ. Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В период с 1 по 9 января в Татарстане зарегистрировали уже шесть случаев отравления угарным газом. Погибли двое человек, пострадали 11.



Вчера в Казани три человека отравились угарным газом. Пострадали мужчина 1985 года рождения и две девочки 2017 и 2021 годов рождения. Прокуратура Авиастроительного района Казани организовала проверку информации об отравлении.



Татьяна Леухина