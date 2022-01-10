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С начала 2022 года в Татарстане зафиксировали шесть случаев отравления угарным газом

13:58, 10.01.2022
С начала 2022 года в Татарстане зафиксировали шесть случаев отравления угарным газом
Фото: realnoevremya.ru

С начала 2022 года, в период с 1 по 9 января, в Татарстане зарегистрировали шесть случаев отравления угарным газом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате этого погибли двое человек и пострадали еще 11. Среди пострадавших было четверо детей, среди погибших детей нет.

В 2021 году, за аналогичный период января, были зарегистрированы три случая отравления угарным газом. Погибших тогда не было, пострадали шесть человек. Детей среди них не было.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о происшествиях, случившихся в новогодние праздники в Казани, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
Происшествия Татарстан

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