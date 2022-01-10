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Казанская прокуратура проверяет информацию об отравлении угарным газом троих человек

07:19, 10.01.2022
Казанская прокуратура проверяет информацию об отравлении угарным газом троих человек
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Авиастроительного района Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих человек, среди которых есть дети.

В частности, предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Также будет проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Максим Платонов

Накануне угарным газом отравились мужчина 1985 года рождения и две девочки 2017 и 2021 годов рождения. Мужчина, у которого диагностировано отравление средней степени тяжести, отказался от госпитализации. Детей доставили в ДРКБ с отравлением легкой степени тяжести.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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