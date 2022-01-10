Казанская прокуратура проверяет информацию об отравлении угарным газом троих человек

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Авиастроительного района Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих человек, среди которых есть дети.



В частности, предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Также будет проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Максим Платонов

Накануне угарным газом отравились мужчина 1985 года рождения и две девочки 2017 и 2021 годов рождения. Мужчина, у которого диагностировано отравление средней степени тяжести, отказался от госпитализации. Детей доставили в ДРКБ с отравлением легкой степени тяжести.

Диана Жиленкова