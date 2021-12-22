Смотровая площадка на казанской «Чаше» будет работать в новогодние праздники

Фото: Максим Платонов

В Казани смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет работать и в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

31 декабря она будет открыта с 10.00 до 20.00. С 1 по 9 января посетить смотровую площадку на «Чаше» можно будет с 10.00 до 22.00. Вход осуществляется по билетам, при соблюдении противокоронавирусных мер.

Фото: kzn.ru

В конце сентября смотровая площадка переходила на новый режим работы — с 10.00 до 20.00.

Стоимость билета на смотровую площадку для взрослых — 150 рублей, для несовершеннолетних посетителей — 100 рублей.



Татьяна Леухина