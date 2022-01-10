Казанцы назвали главные черты своих земляков

Фото: Максим Платонов

Казанцы назвали типичные черты, характерные для жителей столицы Татарстана. Так, 40% заявили, что им присуща отзывчивость и доброта. Это самый большой показатель по этому качеству среди других российских мегаполисов.

Еще 17% респондентов указали, что жителей столицы Татарстана отличает трудолюбие. По мнению еще 13% респондентов, в Казани живут гостеприимные люди, выяснили в исследовательском центре Superjob. К слову, ни для одного другого города гостеприимство не считает характерным.

Фото: Максим Платонов (архив)

Добротой, как и казанцы, отличаются жители Краснодара (29%) и Нижнего Новгорода (28%). В Красноярске отзывчивость и доброту как главную черту его жителей назвал 21% опрошенных.

Как и жителям Казани, трудолюбие присуще проживающем в Волгограде, Омске, Уфе (по 15%), Краснодаре и Перми (по 14%). Меньше всего оно характерно для жителей Красноярска — 6%.

Татьяна Демина