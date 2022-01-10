Психолог объяснил, как подготовиться к выходу на работу после новогодних праздников

Фото: Максим Платонов (архив)

Для тех, кто действительно отдыхал в праздники, выход даже на нелюбимую работу гораздо легче, чем для тех, кто пил, переедал и проводил время перед телевизором. Об этом заявил клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

Так, люди, которые успели отправиться в путешествие или регулярно гуляли, готовы выйти на работу, потому что они «действительно отдохнули». А те, кто пил, сидел дома и переедал, не отдохнул, а еще больше нагрузил себя. Психологическая подготовка перед выходом на работу, по мнению психолога, нужна тем, кого не устраивает их занятие.



Фото: МУП «Метроэлектротранс»

— Тут важно поменять оценку самого факта, что работа не является чем-то воодушевляющим. Наше общество сейчас накачивают социальной программой, что работа обязательно должна быть в удовольствие. Если работа не в удовольствие, то либо ты плохой, либо надо все бросать и менять. Вот это приводит к тому, что люди начинают к своей работе относиться сверхтребовательно, — приводит RT его слова.

Хорс отметил, что большинство работ сопряжены с рутиной. Поэтому если человек реалистично относится к миру, не требует от работы «быть идеальной», то и выходить на нее после длительного отдыха легче.



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Татьяна Леухина