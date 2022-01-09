Сомнолог КФУ рассказала, как войти в рабочий режим после новогодних праздников
Для того чтобы не было большого стресса для организма, к Новому году, длинным выходным и к предстоящим трудовым будням нужно готовиться заранее. Об этом заявила врач-сомнолог Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова.
В новогодние праздники режим в любом случае нарушается из-за обилия еды, ярких эмоций, развлечений. Специалист посоветовала заменить калорийные блюда и сладости на более легкие блюда, например овощные, а также употреблять больше чистой воды.
После праздников, за несколько дней до начала трудовой недели, нужно вспомнить о смене режима бодрствования, чтобы он был максимально приближен к рабочему. Это связано с тем, что организму нужно время для переключения.
— Легкое пробуждение — дело правильного режима, установок и настроя. Поэтому необходимо приучаться уходить ко сну и пробуждаться в одно и то же время, — приводит ее слова пресс-служба КФУ.
Постепенно организм привыкнет к этим часам, и просыпаться утром будет проще. Также сомнолог посоветовала планировать свое время так, чтобы не собираться в спешке.
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