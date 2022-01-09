Ученые КФУ помогут увеличить нефтедобычу в Майоровском месторождении

Ученые КФУ начинают работу по увеличению нефтедобычи на одном из самых сложных месторождений страны — Майоровском месторождении в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Для облагораживания нефти специалисты протестировали катализатор на основе железа и никеля, разработанный в лабораториях Казанского университета. Подробности работы появились в журнале «Нефтяное хозяйство».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Результаты экспериментов доказали эффективность катализатора акватермолиза в процессах преобразования нефти при паротепловом воздействии. С помощью каталитических комплексов можно уменьшить вязкость и плотность нефти при паротепловом воздействии.

В мае прошлого года ученые КФУ разработали новый способ рационального использования тяжелой нефти наравне с легкой — они научились получать из сырья битум. Ожидается, что результаты их исследования помогут увеличить рост производства и решить проблему дефицита энергии и нехватки битума на мировом рынке.



Татьяна Леухина