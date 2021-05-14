Казанские ученые открыли новый способ рационального использования тяжелой нефти

Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ рационального использования тяжелой нефти наравне с легкой. Они научились получать из сырья битум.

«Для получения битума в виде полутвердого продукта из тяжелой нефти необходимо извлечь легкие фракции, остатки — это неокисленный битум. Поскольку тяжелая нефть содержит меньшее количество легких фракций, чем другая нефть, то это простой и выгодный способ получения битума», — рассказал младший научный сотрудник НИЛ «Реологические и термохимические исследования» КФУ Ричард Джимасбе.

Ученые полагают, что результаты их исследования помогут увеличить рост производства и решить проблему дефицита энергии и нехватки битума на мировом рынке, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте в научном центре «Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты», расположенном на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко презентовали цифровые технологии добычи нефти. Ему продемонстрировали деятельность лаборатории изотопного и элементного анализа, сектора стабильных изотопов легких элементов и т. д.

Татьяна Демина