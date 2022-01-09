«Ак Барс» представил новый эпизод сериала «Живем хоккеем»

В «Ак Барсе» представили восьмой эпизод документального сериала «Живем хоккеем». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Новая серия знакомит зрителей с канадскими новичками команды. Во время просмотра можно узнать новые слова и никнеймы, а также посмотреть, как меняется атмосфера в команде после свежих подписаний.

Сегодня сообщалось, что нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов занял третье место в списке лучших голов, забитых молодыми игроками в декабре.

Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвали условие, при котором «Ак Барс» обеспечит себе место в плей-офф 2021/2022.

Диана Жиленкова