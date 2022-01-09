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В Татарстане зафиксировали 100 новых заражений коронавирусом

12:03, 09.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали 100 новых заражений коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане подтвердили 100 новых заражений COVID-19. В общей сложности коронавирусной инфекцией заразились 43 547 татарстанцев.

За все время пандемии выздоровели 36 817 жителей республики, в том числе 28 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще пяти человек. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 скончались 1 486 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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