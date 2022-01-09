Вакцина «Спутник Лайт» доступна казанцам только в Советском районе

Сегодня в Казани по состоянию на 8:00 часов утра привиться от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» можно только в Советском районе города. Данные приводит telegram-бот о вакцинации — сервис, который разработали в мэрии Казани совместно с Управлением здравоохранения МЗ РТ по Казани.

В эти часы пройти ревакцинацию, а именно в этом случае врачи советуют прививаться «Спутником Лайтом», можно лишь в одном районе города — Советском. Бот сообщает о наличии вакцины в городских поликлиниках №20 на Сахарова, 23 (100 штук), №21 на Ломжинской, 5 (100 штук), а также в ТРЦ «Южный» на проспекте Победы, 91 (50 штук).

Привиться в поликлиниках можно в часы работы учреждений, а в торговом комплексе с 10:00 до 20:00 часов.