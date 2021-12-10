Казанцы воспользовались telegram-ботом о вакцинации более 116 тысяч раз

С момента запуска telegram-бота о вакцинации в конце октября в Казани зарегистрировали более 116 тысяч посещений, сообщает мэрия города.



Сервис разработала мэрия совместно с Управлением здравоохранения МЗ РТ по Казани. В среднем сеанс длился около 2,5 минуты.

Telegram-бот работает до сих пор. С его помощью можно узнать о наличии конкретных вакцин в интересующем граждан пункте. Информация о количестве вакцин обновляется каждое утро.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на начало ноября казанцы воспользовались ботом 10 тысяч раз.

Маргарита Головатенко