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Казанцы воспользовались telegram-ботом о вакцинации более 116 тысяч раз

04:33, 10.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанцы воспользовались telegram-ботом о вакцинации более 116 тысяч раз
Фото: realnoevremya.ru

С момента запуска telegram-бота о вакцинации в конце октября в Казани зарегистрировали более 116 тысяч посещений, сообщает мэрия города.

Сервис разработала мэрия совместно с Управлением здравоохранения МЗ РТ по Казани. В среднем сеанс длился около 2,5 минуты.

Telegram-бот работает до сих пор. С его помощью можно узнать о наличии конкретных вакцин в интересующем граждан пункте. Информация о количестве вакцин обновляется каждое утро.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на начало ноября казанцы воспользовались ботом 10 тысяч раз.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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