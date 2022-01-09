Новости общества

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил строящийся в Нижнекамске храм Рождества Христова

09:34, 09.01.2022 1
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил строящийся в Нижнекамске храм Рождества Христова
Фото: tatmitropolia.ru

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с руководителем исполкома Нижнекамского района Рамилем Муллиным. В ходе встречи стороны обсудили строительство новых храмов в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Отмечается, что во время обсуждения был поднят вопрос о необходимости строительства в городе православной гимназии.

Фото: tatmitropolia.ru

Кроме того, состоялся визит в строящийся храм Рождества Христова в 49-м микрорайоне Нижнекамска. Церковь возводят с 2019 года. В апреле 2021 года был установлен первый купол, в ноябре — второй. Мастера покрыли их сусальным золотом.

Недавно сообщалось, что митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин попали в топ-20 религиозных деятелей по упоминаемости в СМИ.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:40
    И зачем столько церквей???? И нельзя ли их строить экономно из сруба??? Мечетей строить нельзя видите ли кому то мешает Азан, а звон колоколов не мешает. Тем более церкви не строят на свои деньги. А заставляют отчислять бюджетников и организации и ИП.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также