Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил строящийся в Нижнекамске храм Рождества Христова

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с руководителем исполкома Нижнекамского района Рамилем Муллиным. В ходе встречи стороны обсудили строительство новых храмов в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Отмечается, что во время обсуждения был поднят вопрос о необходимости строительства в городе православной гимназии.

Фото: tatmitropolia.ru

Кроме того, состоялся визит в строящийся храм Рождества Христова в 49-м микрорайоне Нижнекамска. Церковь возводят с 2019 года. В апреле 2021 года был установлен первый купол, в ноябре — второй. Мастера покрыли их сусальным золотом.

Недавно сообщалось, что митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин попали в топ-20 религиозных деятелей по упоминаемости в СМИ.

Диана Жиленкова