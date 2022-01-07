Митрополит Казанский и Татарстанский и муфтий РТ вошли в топ-20 религиозных деятелей по упоминаемости в СМИ

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель духовного управления мусульман РТ, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин попали в первую двадцатку рейтинга религиозных деятелей России по упоминаемости в СМИ. Всего в списке 50 человек.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл занял 7-ю строчку рейтинга — 97 упоминаний. Его опередили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ Илларион, председатель Синодального отдела по взаимодействиям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Строчки с 4-й по 6-ю заняли митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин замкнул топ-20 рейтинга. У него 53 упоминания в СМИ. При этом он обошел в списке председателя президиума Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина.

Фото: ДУМ РТ

Рейтинг религиозных деятелей России по упоминаемости в СМИ подготовили фонд «Петербургская политика» и «Давыдов.Индекс».

Татьяна Демина