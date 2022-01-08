В Иннополисе проходит выставка художника, создающего картины медицинским шприцем — видео

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В Иннполисе проходит выставка художника Тахира Ташева. Он создает свои картины с помощью медицинского шприца, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рисовать он начал в качестве реабилитации после полученной травмы руки. Пишет художник картины акриловыми красками.

— После медсестры, после обезболивающих, оставались шприцы. Я стал писать шприцами. И дальше, когда рука уже начала восстанавливаться, я стал писать кистью, — рассказал Ташев.



В основе картин художника — его сны. Раньше на них можно было увидеть животных и пейзажи.

Сам Ташев говорит, что он не художник, у него нет художественного образования. Днем он работает сварщиком, а по вечерам рисует. «Я передаю лишь свои сны», — говорит он о своем творчестве.

В декабре 2021-го в Казани открылась выставка произведений художника Николая Фешина — в прошлом году отмечалось 140-летие со дня рождения. На ней в полном объеме экспонировали самую большую музейную коллекцию его работ, принадлежащую ГМИИ РТ. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина