К 140-летию со дня рождения Николая Фешина: знаменитая «Капустница» и полная казанская «фешиниана»

Сегодня в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открылась выставка произведений художника Николая Фешина, 140-летие со дня рождения которого отмечается в 2021 году. На выставке в полном объеме экспонирована самая большая музейная коллекция работ Фешина, принадлежащая ГМИИ РТ. Свои произведения также представляют Государственный Русский музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, частные собрания.
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