В Казани в начале следующей недели ожидается сильный туман, снег и до -12 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В центре «Фобос» рассказали, какой будет погода в Казани в первую рабочую неделю 2022 года. Сильных морозов и солнца не ожидается.

В понедельник, 10 января, в столице Татарстана пройдет небольшой снег. Не исключен туман. Ночью в городе похолодает до -9..-11 градусов, днем — до -7..-9 градусов. Прогнозируется южный умеренный ветер.

Во вторник, 11 января, в Казани ожидается сильный снег и густой туман. Ночные температуры составят -5..-7 градусов, днем потеплеет до -2..-4 градусов. По прогнозу синоптиков, ветер будет слабым.

В среду, 12 января, в Казани вновь пройдет небольшой снег, ожидается сильный туман и северный, умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит от -7 до -9 градусов. Днем синоптик прогнозируют 10..12 градусов мороза.

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Первую половину следующей неделе в Казани будет переменная облачность, следует из прогноза «Фобоса».



Напомним, завтра в Татарстане местами ожидается сильный юго-западный и южный ветер порывами до 15—16 м/с, а также туман.



Татьяна Демина