Завтра жителей Татарстана ожидают туман и сильный ветер

Завтра на территории Татарстана местами ожидается сильный юго-западный и южный ветер порывами до 15-16 м/с, а также туман. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

При усилении ветра на улице жителям республики рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Во время тумана автомобилистам следует отказаться от лишних маневров на дорогах.

Фото: Максим Платонов

Вчера из-за непогоды в РТ ввели временное ограничение движения междугородних автобусов. Этим утром его восстановили.

Сегодня в республике временами на территории РТ пройдет снег, местами метель. По прогнозам синоптиков, ожидается ветер порывами до 15—18 м/с.

Диана Жиленкова