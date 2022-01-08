В Казани молодые люди спасли собаку, которая провалилась в прорубь

Фото: скриншот видео

В казанском парке им. Урицкого молодые люди спасли собаку, которая провалилась в прорубь. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Предполагается, что животное охотилось на уток, однако самостоятельно выбраться из проруби не смогло. На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как собака, находясь в воде, громко скулит. Неравнодушным прохожим удалось вытащить животное из воды.

В прошлом месяце в Казани спасли енотовидную собаку. Затем ее передали в лечебную станцию по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных.



Диана Жиленкова