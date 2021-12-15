Спасенную в Казани енотовидную собаку планируют вернуть в естественную среду обитания

Спасенную в «Солнечном городе» енотовидную собаку сотрудники Госкомитета по биоресурсам передали в лечебную станцию по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Животное обнаружили вчера в подвале одного из домов жилого комплекса «Солнечный город». Местные жители сообщили о еноте. Изловили зверька сотрудники Госкомитета по биоресурсам РТ, позже специалисты ведомства уточнили, что это енотовидная собака.



Фото: кадр видео из соцсети

Также вчера на казанском озере Кабан спасли от гибели лебедя-шипуна. Птица не могла питаться, была обессилена и не сопротивлялась, когда на помощь пришли люди. Сейчас жизни и здоровью лебедя ничего не угрожает.

Ольга Шагиева