«КАМАЗ-мастер» занял первые три места на шестом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков

Шестой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж пилота российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова. Он преодолел дистанцию за 3 часа 6 минут и 6 секунд.



— Сегодня штурманский день. Ехать первым было не совсем удобно: грузовики, несмотря на имеющиеся следы, пишут свой курс, подрезают трассу. И в этом плане остальным было проще, они видели наши следы, которые служили для них ориентиром. Понимали такой расклад и старались ехать быстро, совершать много подрезок, но такой стиль вождения рискован: никто не знает, что ждет в промоинах и руслах, — рассказал Каргинов.

Серебро и бронзу также взял «КАМАЗ-мастер». Вторым финишировал Дмитрий Сотников. Третьим стал Эдуард Николаев.

Напомним, экипаж Андрея Каргинова выиграл и пятый этапа «Дакара» в зачете грузовиков. Он преодолел дистанцию в 346 км за 4 часа 1 минуту 2 секунды.

Татьяна Демина