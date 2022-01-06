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Пятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж Андрея Каргинова

15:13, 06.01.2022
Пятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж Андрея Каргинова
Фото: dakar.com

Пятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж пилота российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова. Он преодолел дистанцию в 346 км за 4 часа 1 минуту 2 секунды.

Вторым финишировал экипаж «КАМАЗ-мастера» пилота Дмитрия Сотникова. Он пришел позже победителя на 4 минуты 25 секунд.

Тройку лидеров замкнул экипаж экипаж «КАМАЗ-мастера» пилота Антона Шибалова.

Гонка проходит в Саудовской Аравии. Она продлится до 14 января.

Накануне четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков выиграл экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева. Он преодолел дистанцию в 465 километров за 4 часа 14 минут 46 секунд.

Татьяна Демина
СпортАвто Татарстан

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