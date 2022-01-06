Пятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж Андрея Каргинова
Пятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж пилота российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова. Он преодолел дистанцию в 346 км за 4 часа 1 минуту 2 секунды.
Вторым финишировал экипаж «КАМАЗ-мастера» пилота Дмитрия Сотникова. Он пришел позже победителя на 4 минуты 25 секунд.
Тройку лидеров замкнул экипаж экипаж «КАМАЗ-мастера» пилота Антона Шибалова.
Гонка проходит в Саудовской Аравии. Она продлится до 14 января.
Накануне четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков выиграл экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева. Он преодолел дистанцию в 465 километров за 4 часа 14 минут 46 секунд.
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