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ФИФА объявила тройку финалистов премии The Best лучшему футболисту 2021 года

18:10, 07.01.2022
ФИФА объявила тройку финалистов премии The Best лучшему футболисту 2021 года
Фото: скриншот видео youtube.com

ФИФА объявила имена трех финалистов ежегодной премии The Best лучшему футболисту 2021 года. Ими стали Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Церемония награждения премии The Best состоится 17 января. Она пройдет в Цюрихе.

В 2020-м Левадовски и Месси также попали в тройку финалистов премии The Best лучшему футболисту года. Третьим в этом списке был Криштиану Роналду. Победителем объявили Роберта Левандовски.

Татьяна Демина
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