ФИФА объявила тройку финалистов премии The Best лучшему футболисту 2021 года
ФИФА объявила имена трех финалистов ежегодной премии The Best лучшему футболисту 2021 года. Ими стали Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Церемония награждения премии The Best состоится 17 января. Она пройдет в Цюрихе.
В 2020-м Левадовски и Месси также попали в тройку финалистов премии The Best лучшему футболисту года. Третьим в этом списке был Криштиану Роналду. Победителем объявили Роберта Левандовски.
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