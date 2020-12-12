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Левандовски, Роналду и Месси претендуют на награду лучшему футболисту года

09:06, 12.12.2020
Левандовски, Роналду и Месси претендуют на награду лучшему футболисту года
Фото: twitter.com/FIFAcom

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена трех финалистов на награду The Best лучшему игроку 2020 года.

В число претендентов включены нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны».

Лучшей футболисткой года станет одна из трех игроков: Люси Бронз («Манчестер Сити» / Англия), Пернилла Хардер («Челси» / Дания) или Венди Ренар («Лион» / Франция).

Церемония вручения наград The Best запланировано на 17 декабря, мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за ограничений по коронавирусу.

Напомним, ранее издание France Football решило не вручать «Золотой мяч» в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

СпортФутбол
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