Левандовски, Роналду и Месси претендуют на награду лучшему футболисту года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена трех финалистов на награду The Best лучшему игроку 2020 года.
В число претендентов включены нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны».
Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020
@Cristiano
@lewy_official
Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4
Лучшей футболисткой года станет одна из трех игроков: Люси Бронз («Манчестер Сити» / Англия), Пернилла Хардер («Челси» / Дания) или Венди Ренар («Лион» / Франция).
Церемония вручения наград The Best запланировано на 17 декабря, мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за ограничений по коронавирусу.
Напомним, ранее издание France Football решило не вручать «Золотой мяч» в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.СпортФутбол
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