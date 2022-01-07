Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с Рождеством. Он отметил, что этот праздник «на протяжении уже более двух тысячелетий согревает своим негасимым духовным светом сердца верующих», и пожелал светлого рождественского настроения, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

— Благая весть, разнесенная апостолами по всему миру из далекой и загадочной Палестины, дала миллионам людей надежду на спасение и вечную жизнь, изменив судьбу каждого христианина и сам ход истории человечества. Как пронзительно точно писал в XIX веке замечательный русский поэт Лев Мей: «Мир искупленья ожидал — и в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял», — обратился он к православным татарстанцам.

В своем поздравлении Минниханов обратил внимание, что в Татарстане, «где превыше всего ценятся мир и дружба между представителями разных национальностей и вероисповеданий», Рождество, наравне с другими религиозными праздниками, отмечается в атмосфере взаимоуважения и благожелательности.

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент РТ напомнил, что 2021-й в республике ознаменовался рядом важных событий для православных верующих. Так, прошедшим летом в столице Татарстана Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

— Несомненно, это является нашим общим достижением, которое стало возможным благодаря стремлению всех татарстанцев к духовному возрождению, межнациональному и межрелигиозному миру и согласию, — считает Минниханов.

Он выразил надежду, что 2022 год «еще в большей мере раскроет наш неисчерпаемый духовный и творческий потенциал, принесет республике и каждому из нас новые свершения и незабываемые победы».



Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ночь с 6 на 7 января праздничные мероприятия прошли в 217 церквях и храмах. Еще на 29 объектах РПЦ в республике Рождество отпразднуют сегодня утром и днем.



Татьяна Демина