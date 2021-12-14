В Казани проведут экскурсию по территории будущего Спортивного парка

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Для жителей Казани проведут экскурсию по территории будущего Спортивного парка. Она запланирована на ближайшее воскресенье, 19 декабря.

Экскурсия пройдет в формате прогулки, запланирована и онлайн-трансляция. Место сбора — площадка между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Участникам экскурсии расскажут о том, что появится на территории Спортивного парка. Его благоустройство стартует уже в следующем году.

Спортивный парк — одно из 12 новых общественных пространств, вошедших в Стратегию развития Казанки. Он появится на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены».



Экскурсию по территории будущего Спортивного парка уже проводили. Летом она прошла в беговом формате. Ее провел министр спорта Татарстана Владимир Леонов и специалисты из «Архитектурного десанта».



Татьяна Демина