В связи с Рождеством этой ночью общественный транспорт Казани продолжит работу до 23:30

Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с Рождеством этой ночью работа наземного общественного транспорта Казани продлена до 23:30. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Кроме того, специально для верующих, которые этой ночью посещают праздничные служения в храмах Казани, после полуночи организуют работу общественного транспорта. 7 января в 2:30 на остановочный пункт «Центральный стадион» приедут автобусы № 6, 10а, 15, 23, 30 и троллейбус № 2.

В праздничные дни, напомним, автобусы, троллейбусы и трамваи в Казани курсируют по графику выходного дня. В последний рейс они отправляются с 21:00 до 22:30.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ночь с 6 на 7 января праздничные мероприятия пройдут в 217 церквях и храмах Татарстана. Еще на 29 объектах РПЦ в республике Рождество отпразднуют завтра утром и днем.



Татьяна Демина