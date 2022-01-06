В Татарстане перед Рождеством в церквях и храмах выявили 64 нарушения требований пожарной безопасности

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане перед Рождеством главное управление МЧС России по РТ проверило 246 объектов Русской Православной Церкви в 42 районах республики. На 33 из них выявили 64 нарушения требований пожарной безопасности, шесть из которых уже устранили.

На 33 объектах отсутствует или неисправна система автоматической пожарной сигнализации, а 30 из них еще и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На одном объекте не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В ночь с 6 на 7 января праздничные мероприятия пройдут в 217 церквях и храмах Татарстана. Еще на 29 объектах РПЦ в республике Рождество отпразднуют завтра утром и днем.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Рождество в церквях и храмах Татарстана будут дежурить 105 сотрудников надзорной деятельности, 257 сотрудников МЧС и одна единица пожарной техники. По мерам пожарной безопасности в церквях и храмах проинструктировали 303 человека.

Напомним, в Казани в вечер перед Рождеством, 6 января, наземный транспорт будет работать до 23.30. 7 января к 2.30 автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23, 30 и троллейбус №2 подадут к остановке «Центральный стадион».



Татьяна Демина