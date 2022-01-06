В Кызылординской области Казахстана проходит антитеррористическая операция — пострадали почти 170 человек
В Кызылординской области Казахстана проходит антитеррористическая операция. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти региона.
В массовых беспорядках в Кызылординской области пострадали 168 человек.
Этой ночью антитеррористическая спецоперация проводилась в Алма-Ате, где протестующие захватили аэропорт. Его удалось освободить.
По последним данным МИД Казахстана, в ходе массовых беспорядков в стране погибли 18 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще 748 силовиков получили различные ранения. Задержаны 2 298 человек.
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