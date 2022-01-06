Новости происшествий

21:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Кызылординской области Казахстана проходит антитеррористическая операция — пострадали почти 170 человек

20:27, 06.01.2022 1
В Кызылординской области Казахстана проходит антитеррористическая операция — пострадали почти 170 человек
Фото: pixabay.com

В Кызылординской области Казахстана проходит антитеррористическая операция. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти региона.

В массовых беспорядках в Кызылординской области пострадали 168 человек.

Этой ночью антитеррористическая спецоперация проводилась в Алма-Ате, где протестующие захватили аэропорт. Его удалось освободить.

По последним данным МИД Казахстана, в ходе массовых беспорядков в стране погибли 18 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще 748 силовиков получили различные ранения. Задержаны 2 298 человек.

Татьяна Демина
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:57
    Я считаю, что в 1991 году ГКЧП проявило мудрость: не позволили применить оружие против народа. Может, народ тогда мало разобрался в ситуации и сделал неверный выбор, но руководство не запачкало руки кровью. А в Казахстане происходит война Токаева с народом при помощи ОДКБ. Стыдно и подло!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также