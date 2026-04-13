ФСБ пресекла манипуляции акциями через телеграм-каналы

Задокументировано более 55 тыс. незаконных сделок с бумагами 19 компаний на Московской бирже

Сотрудники ФСБ России при взаимодействии со Следственным комитетом России и МВД России пресекли деятельность трех граждан, подозреваемых в манипулировании ценными бумагами на Московской бирже через телеграм-каналы, пишет ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, речь идет о гражданах России 1985, 1997 и 1998 годов рождения. Они являлись организаторами каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ».

По данным ведомства, в период с 2023 по 2024 год фигуранты оказывали влияние на стоимость ценных бумаг, после чего совершали обратные сделки по искусственно сформированной цене. Операции сопровождались публикациями с призывами к покупке или продаже активов, что существенно влияло на котировки.

В ФСБ отметили, что задокументировано более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Фигуранты извлекли преступный доход в особо крупном размере.

Ранее «Реальное время» писало, что троих членов банды Шамиля Басаева задержали за нападения в 1999 году.

Ариана Ранцева