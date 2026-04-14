На Пороховом заводе в Казани после пожара обрушилась часть конструкции
Все службы прибыли на место происшествия, пострадавшим оказывается медицинская помощь, технологический процесс не остановлен
В Казани на Пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Причина инцидента носит техногенный характер. Сообщается о пострадавших.
Как пояснили в пресс-службе, громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев. Специальная комиссия сейчас на месте выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.
На место оперативно прибыли все службы для ликвидации последствий происшествия. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Технологический процесс производства на предприятии не был остановлен. Отмечается, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
