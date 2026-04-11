Певица Жасмин оплатит аренду жилья семье из Дагестана, пострадавшей в результате наводнения

Также звезда компенсирует пострадавшим затраты на ремонт затопленной квартиры

Фото: Динар Фатыхов

Семье из Дагестана, которая пострадала от наводнения, помогут решить жилищный вопрос и восстановить здоровье. Их квартиру на цокольном этаже полностью затопило, жить там с детьми сейчас невозможно, пишет RT.

Теперь певица Жасмин оплатит пострадавшим аренду жилья, купит технику для откачки воды и компенсирует затраты на ремонт квартиры.

Глава семьи Джанбулат во время наводнения помог эвакуировать соседей. По его словам, вода в квартире была выше пояса. Несмотря на это, мужчина вынес на себе неходячего человека и помог его семье выбраться.

В стремлении помочь другим он не успел вынести из своей квартиры «ни телевизор, ни технику». В итоге теперь у семьи нет даже вещей.

На данный момент семья с двумя детьми и беременной женщиной временно живет в отеле.

Никита Егоров