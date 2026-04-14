ФСБ: в Москве была пресечена попытка теракта с использованием взрывчатки

ФСБ России сообщила о задержании трех человек — граждан Украины, Молдавии и России — по подозрению в подготовке теракта в Москве. По данным ФСБ, они планировали совершить нападение на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с использованием заминированного электроскутера. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Операция по их задержанию стала результатом мероприятий, проведенных после предотвращения аналогичного теракта 2 апреля 2026 года, который готовился Службой безопасности Украины.

В официальном сообщении указывается, что среди задержанных — гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения.

Ранее в Курской области была предотвращена подготовка террористического акта. Гражданин России вел наблюдение за чиновником по заданию украинской разведки.

Наталья Жирнова