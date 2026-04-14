ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами России
По данным Минобороны РФ, дроны уничтожены 14 апреля с 08:00 до 20:00 мск над рядом регионов и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России с 08:00 до 20:00 мск 14 апреля перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
