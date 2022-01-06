На ночную уборку казанских улиц от снега выйдут 390 единиц техники и 188 рабочих

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Этой ночью на уборку улиц Казани от снега выйдут 188 рабочих и 390 единиц техники. В частности, дороги города будут очищать 137 самосвалов, 78 комбинированных дорожных машин, 64 тракторные щетки, 60 фронтальных погрузчиков, 16 МКСМ «Барсик» и другие.

Ночью в Казани планируется очистить от снега десятки улиц. Уборка пройдет, в частности, на мосту «Миллениум», проспектах Ибрагимова, Универсиады и Ямашева, на Мамадышском и Оренбургском трактах.

Уборка снега также пройдет с участков улиц: 40 лет Октября, Абсалямова, Адоратского, Бигичева, Бичурина, Большой, Бондаренко, Бондюжской, Борисковской, Братьев Касимовых, Вишневского, Воровского, Габишева, Гаврилова, Груздева, Даурской, Девятаева, Декабристов, Дементьева, Завойского, Закиева, Зорге, Зур Урам, Искра, Камала, Копылова, Короленко, Кошевого, Кремлевской, Курынова, Кутуя, Ленинградской, Ленской, Лобачевского, Лукина, Маршрутной, Минской. Снег вывезут с улиц Можайского, Нагорной, Новаторов, Побежимова, Привокзальной, Рахлина, Садыковой, Серова, Сеченова, Теплично-Комбинатской, Тинчурина, Тулпар, Тэцевской, Хакима, Хлебозаводской, Худякова, Цеткин, Четаева, Чехова, Чистопольской, Чишмяле, Чуйкова, Шмидта, Яхина, сообщается на сайте мэрии Казани.

В связи с уборкой улиц от снега, жителей города просят не парковать свои автомобили вдоль проезжей части. Машины могут помешать этому процессу.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, по прогнозу синоптиков, ночью и днем 7 января в Татарстане ожидается туман и сильный ветер порывами до 15 м/с. Кроме того местами возможна метель с ухудшением видимости. Автомобилистов предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах.

Татьяна Демина