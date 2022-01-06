Госавтоинспекция Татарстана предупредила автомобилистов о снежных заносах и гололедице на дорогах 7 января

Фото: Максим Платонов (архив)

Автомобилистов предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах в Татарстане в пятницу, 7 января. В связи с этим Госавтоинспекция МВД по РТ призвала водителей неукоснительного соблюдать правила дорожного движения.

Водителям рекомендуется выбирать скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке, и воздерживаться от опасных маневров, в том числе не выезжать на полосу встречного движения.

Пешеходам в Госавтоинспекция напомнили об обязанности переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. В темное время суток необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.



Фото: Максим Платонов

Напомним, по прогнозу синоптиков, ночью и днем 7 января в Татарстане ожидается туман и сильный ветер порывами до 15 м/с. Кроме того местами возможна метель с ухудшением видимости.



Татьяна Демина