Госавтоинспекция Татарстана предупредила автомобилистов о снежных заносах и гололедице на дорогах 7 января
Автомобилистов предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах в Татарстане в пятницу, 7 января. В связи с этим Госавтоинспекция МВД по РТ призвала водителей неукоснительного соблюдать правила дорожного движения.
Водителям рекомендуется выбирать скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке, и воздерживаться от опасных маневров, в том числе не выезжать на полосу встречного движения.
Пешеходам в Госавтоинспекция напомнили об обязанности переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. В темное время суток необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
Напомним, по прогнозу синоптиков, ночью и днем 7 января в Татарстане ожидается туман и сильный ветер порывами до 15 м/с. Кроме того местами возможна метель с ухудшением видимости.
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