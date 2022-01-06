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Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели с ухудшением видимости

14:50, 06.01.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели с ухудшением видимости
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане в пятницу, 7 января, местами ожидается метель с ухудшением видимости, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью и днем ожидается туман. На дорогах — гололед, и могут образоваться снежные заносы. Ночью ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Ночью 7 января прогнозируется до -4..-9 °С, днем -4..+1 °С. Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Татарстан после морозов до -30 к концу недели придет потепление.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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