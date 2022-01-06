Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели с ухудшением видимости
В Татарстане в пятницу, 7 января, местами ожидается метель с ухудшением видимости, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ночью и днем ожидается туман. На дорогах — гололед, и могут образоваться снежные заносы. Ночью ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с.
Ночью 7 января прогнозируется до -4..-9 °С, днем -4..+1 °С. Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Татарстан после морозов до -30 к концу недели придет потепление.
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