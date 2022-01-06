В детсадах Татарстана в ближайшие 2 года появится более 400 ясельных мест

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В детских садах Татарстана появится дополнительные 440 ясельных мест. Их создадут в ближайшие 2 года по национальному проекту «Демография».

Для реализации этого плана в республике требуется построить два новых детских сада и перепрофилировать группы в уже существующих дошкольных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

В этом году на реализацию в Татарстане нацпроекта «Демография» предусмотрено 72 миллиона рублей. Большую часть, 58,3 миллиона, выделят из федерального бюджета. Оставшиеся 13,7 миллиона рублей направят из бюджета республики.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В конце прошлого года стало известно, что в детсадах Казани установят систему контроля и управления доступом за 25 миллионов рублей. Она предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию, — за счет этого власти хотят повысить уровень защищенности объектов. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина